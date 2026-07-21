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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожных путях Тюменского НПЗ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Уроженец Украинской ССР, убитый в Тюмени при попытке задержания, готовил подрыв железнодорожных путей Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ФСБ.

"Установлено, что уроженец Украинской ССР посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО "Тюменский НПЗ" для планирования ДТА", - сказано в сообщении.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что россиянин 1966 года рождения был убит, когда открыл огонь при попытке его задержать. Тогда сообщаолсь, что его заодозрили в подготовке диверсии на одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа.

По данным ведомства, "злоумышленник приобрел необходимые комплектующие, осуществил сборку взрывного устройства и заложил его в заранее оборудованный тайник в заброшенном здании, расположенном в Тюмени". Оперативно-следственной группой на месте происшествия обнаружен и изъят автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ, говорилось в сообщении.

Тюмень ФСБ ГУР Украина Тюменский НПЗ
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