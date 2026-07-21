В Новоалтайске в ДТП с автобусом и мусоровозом пострадали люди

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Новоалтайске мусоровоз повредил пассажирский автобус, есть пострадавшие, сообщило управление МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло на автобусной остановке "Депо". Предварительно установлено, что автобус маршрута № 5 стоял на остановке. Мимо проезжал мусоровоз, у которого выпала конструкция для погрузки мусорных контейнеров и повредила корпус автобуса.

По предварительным данным, три человека обратились за медицинской помощью, сказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.