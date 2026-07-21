В Сочи при падении обломков БПЛА пострадала девочка

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Центральном районе Сочи обломки БПЛА упали во дворе церкви, пострадала семилетняя девочка, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Девочка госпитализирована, угрозы ее жизни нет. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что она легко ранена.

"Сегодня во время отражения атаки в Сочи пострадал ребенок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу", - написал он.

Также обломки БПЛА упали в Хостинском районе города. Там поврежден припаркованный автомобиль.

"В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме", - сообщил Прошунин.