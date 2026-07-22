Лавров заявил о хороших перспективах сотрудничества со странами-членами АСЕАН

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия видит хорошие перспективы для дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества со странами-членами АСЕАН, в том числе в сфере продовольствия и энергетики, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасностью, цифровой трансформации, платформенной экономики", - сказал он, выступая на совещании министров иностранных дел Россия - АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

Лавров в своем выступлении отметил, что принятые на саммите в Казани документы задают четкие ориентиры для работы на всех этих направлениях.

Министр подчеркнул, что поступательные отношения России с АСЕАН будут продолжены.

"В России твердо уверены, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера, единомышленника. Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг Ассоциации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и, подчеркну особо, учета интересов всех участников", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "серьезным подспорьем наших усилий будет и подтвержденное в Казани единое понимание международных процессов, выраженная лидерами приверженность формирования более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, укреплению сбалансированной архитектуры безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе, и, конечно, наращивание всестороннего взаимодействия на нашем огромном евразийском континенте".