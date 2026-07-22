Росстат отметил спад производства пива в I полугодии при росте выпуска соков на 7%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России производство пива (кроме отходов пивоварения) в первом полугодии 2026 года составило 459 млн декалитров (дал), что на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В июне в годовом выражении производство снизилось на 1,1%, до 90,7 млн дал, по сравнению с маем этого года - выросло на 2,6%.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) за полугодие выросло на 3,4%, до 12,2 млрд бутылок (0,5 литра). В июне по сравнению с июнем 2025 года этот показатель повысился на 2,7%, до 2,3 млрд бутылок, по сравнению с маем этого года - на 0,1%.

Выработка фруктовых и овощных соков за 6 месяцев составила 944 млн условных банок (на 7% больше). Июньское производство в годовом выражении увеличилось на 11%, до 152 млн условных банок, но по сравнению с маем этого года оказалось на 3,2% ниже.

Табачная отрасль в январе-июне произвела 100 млрд сигарет, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. В июне в годовом выражении производство выросло на 4,7%, до 19,2 млрд штук, по сравнению с маем этого года - на 5,3%. В целом производство табачных изделий за полугодие снизилось на 1,7%, в июне по сравнению с июнем прошлого года выросло на 3,2%, по сравнению с маем этого года - 9%.