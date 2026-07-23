Брянские власти сообщили об уничтожении 16 БПЛА над областью за сутки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 16 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере, не сообщая о последствиях.