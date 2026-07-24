Аэропорты Пензы и Саратова временно не обслуживают рейсы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы и Саратова временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации утром в пятницу.

"Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Пскова, Казани, Самары, Ульяновска и петербургского Пулково. Тем временем столичный Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию.