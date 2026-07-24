Временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар приостановили работу, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном утром в пятницу в канале агентства в Max.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Пскова, Казани, Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова и петербургского "Пулково". Столичный "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию.