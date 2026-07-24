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Патрушев отметил динамичное развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Портовая инфраструктура Дальнего Востока обеспечивает почти треть грузооборота морских портов России, ее развитие будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Основу морского потенциала Дальнего Востока составляет портовое хозяйство, состоящее более чем из 20 морских портов и портовой инфраструктуры и обеспечивающее почти треть грузооборота морских портов страны", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по вопросам использования морского потенциала Дальнего Востока. Совещание прошло по поручению президента России Владимира Путина.

Благодаря реализации национальных проектов и поддержке региональных органов власти порты региона динамично развиваются, добавил Патрушев. Сегодня создаются морские логистические центры в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия), строятся новые терминалы в Приморском крае, отметил помощник главы государства.

"Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока будет способствовать укреплению внешнеэкономических связей макрорегиона и реализации его пространственно-логистического потенциала", - указал Патрушев.

Николай Патрушев Дальний Восток
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