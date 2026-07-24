Более 70 тыс. жителей Владивостока остались без воды из-за аварии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Водоснабжение одного из районов Владивостока в пятницу нарушено из-за аварии, сообщила прокуратура Приморского края.

"Установлено, что днем в пятницу из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались более 70 тыс. жителей Первомайского района Владивостока", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения водоснабжения. Надзорное ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы. Также прокуроры оценят исполнение законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдение нормативного срока устранения аварии.