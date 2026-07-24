Росавиация сняла ограничения в шести российских аэропортах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Самара, Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу утром в канале агентства в Max.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Ижевска, Кирова и Перми. Столичный Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию.