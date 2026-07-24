Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 571 беспилотника ВСУ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.