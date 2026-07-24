Топливо в пятницу в Севастополе будет в свободной продаже на семи АЗС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в пятницу будет вестись на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на семи заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra, ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По-прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры на этих заправках запрещена.

В четверг в свободной продаже на АЗС этой сети был только бензин Аи-92 и Аи-95 Ultra, отпуск велся на восьми заправках.

В пятницу в городе также отпуск топлива ведется по QR-кодам, по ним временно разрешена заправка топлива в канистры. На АЗС другой сети также свободно продается дизельное топливо NP.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.