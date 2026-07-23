В Севастополе бензин в четверг поступит в свободную продажу на 8 АЗС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе в четверг 23 июля свободная продажа топлива открылась с 10 утра на восьми автозаправочных станциях сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Там будет в свободной продаже бензин Аи-92, Аи-95 Ultra.

По-прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры на этих заправках запрещена.

Также в четверг в городе ведется отпуск топлива по QR-кодам - по ним времена разрешена заправка топлива в канистры. На АЗС другой сети также свободно продается бензин Аи-100 и дизельное топливо NP.