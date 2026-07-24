В РФ было заключено 32 млн договоров о приватизации жилья

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В 1990-е и 2000-е годы было заключено 32 миллиона договоров о приватизации жилья, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы прямо перед заседанием последним нашли вот эту цифру, она, конечно, потрясает: 32 миллиона договоров о приватизации жилья. Первый раз ее публикуем, потому что мы вчера ее согласовывали с разными коллегами, созванивались", - сказал Крашенинников на пресс-конференции в пятницу.

А число договоров о приватизации предприятий - "где-то 150 тысяч", добавил он.

Глава комитета обратил внимание, что "в угаре споров по поводу приватизации предприятий совершенно как-то с точки зрения политической, видимо, часть коллег забыла о том, что у нас приватизация шла и состоит из двух частей: приватизация предприятий и приватизация жилья".

Он напомнил, что принятый Госдумой в весеннюю сессию закон устанавливает, что срок исковой давности по делам о приватизации не может быть более 10 лет.

Крашенинников подчеркнул важность принятого закона. По его мнению, когда говорят о приватизации, то "конечно, сразу в голове приходит такая история, что есть олигарх и есть, соответственно, государство, которое "распродает страну", но это, конечно, все не совсем так, или совсем не так". "У нас появляются собственники, у нас есть органы управления, но самое главное, что есть работники, и, конечно, вот эта правовая определенность, экономическая, конечно, должна быть", - подчеркнул глава комитета.