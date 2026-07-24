Экс-министр здравоохранения Кузбасса осужден на 6,5 лет по делу о взятках

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово в пятницу признал виновным во взяточничестве бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Суд назначил Беглову 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности на срок 6 лет и оштрафовал на 25 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Всего фигуранту вменяли 11 эпизодов получения взятки. Уголовные дела были возбуждены по п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщалось, 6 июня 2025 года Беглов покинул пост министра здравоохранения Кузбасса. 10 июня 2025 года он был арестован.

В марте 2026 года суд обратил в доход государства имущество бывшего министра здравоохранения, которое он приобрел на неподтвержденные доходы. Общая стоимость такого имущества была оценена более чем в 100 млн рублей.

В доход государства были обращены жилой дом площадью 256,2 кв. м, автомобиль BMW X6 xDrive40i M Sport, 10 дорогих часов, кольцо, сумка и более 21 млн рублей.

Сообщалось также, что в январе текущего года по делу о даче взятки экс-министру здравоохранения и главврачу одного из медучреждений Ленинска-Кузнецкого был арестован индивидуальный предприниматель.

Следствие считает, что мужчина передавал бывшему чиновнику взятки за "совершение действий в интересах представляемой им организации, а также за общее покровительство, выразившееся в содействии заключению договоров с областным медучреждением".