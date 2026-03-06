Имущество экс-главы Минздрава Кузбасса обратили в доход государства

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего министра здравоохранения Кузбасса, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В собственности бывшего чиновника, членов его семьи и аффилированных ему лиц имелись дом, автомобиль премиум-класса, дорогостоящие часы, украшения и иные аксессуары. При этом его официальные доходы не позволяли приобрести законным путем данное имущество и предметы роскоши, стоимость которых эксперты оценили более чем в 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения иска в доход государства обращены жилой дом площадью 256,2 кв. м, автомобиль BMW X6 xDrive40i M Sport, 10 дорогих часов, кольцо, сумка и более 21 млн рублей.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о Дмитрии Беглове.