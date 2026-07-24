Совфед одобрил закон об отказе в гражданстве иностранцам с судимостью

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об исключении возможности получения российского гражданства или права на проживание в стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами.

Также предусматривается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.

От представления документа об отсутствии (о наличии) судимости освобождаются иностранные граждане: не достигшие возраста 14 лет; признанные беженцами либо получившие политическое убежище или временное убежище на территории России и не лишенные указанных статусов или не утратившие их; проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах России или российских воинских формированиях; проходившие военную службу по контракту в ВС России или иных воинских формированиях и участвовавшие в боевых действиях в составе ВС России или российских воинских формирований.

Также не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования.

Предусматривается переходный период. В частности, в течение двух лет со дня вступления в силу закона лица, имеющие гражданство Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание на территории Украины, освобождаются от представления документа об отсутствии (о наличии) судимости.