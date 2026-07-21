Принят закон об отказе в получении гражданства РФ имеющим неснятую судимость

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об исключении возможности получения гражданства РФ или права на проживание в РФ стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами.

Также предусматривается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.

Согласно закону от представления документа об отсутствии (о наличии) судимости освобождаются такие иностранные граждане, как не достигшие возраста 14 лет; признанные беженцами либо получившие политическое убежище или временное убежище на территории РФ и не лишенные указанных статусов или не утратившие их; проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях РФ; проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или иных воинских формированиях РФ и участвовавшие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ или воинских формирований РФ.

Также не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования.

Предусматривается переходный период. В частности, в течение двух лет со дня вступления в силу закона лица, имеющие гражданство Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание на территории Украины, освобождаются от представления документа об отсутствии (о наличии) судимости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции, большинство из них - 21 - инициированы депутатами. "Те, кто приезжают в нашу страну работать, учиться, жить, должны знать наши законы и беспрекословно их соблюдать, владеть русским языком, уважать традиции, историю и культуру", - сказал председатель Госдумы.