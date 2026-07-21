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Принят закон об отказе в получении гражданства РФ имеющим неснятую судимость

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об исключении возможности получения гражданства РФ или права на проживание в РФ стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами.

Также предусматривается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.

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Согласно закону от представления документа об отсутствии (о наличии) судимости освобождаются такие иностранные граждане, как не достигшие возраста 14 лет; признанные беженцами либо получившие политическое убежище или временное убежище на территории РФ и не лишенные указанных статусов или не утратившие их; проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях РФ; проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или иных воинских формированиях РФ и участвовавшие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ или воинских формирований РФ.

Также не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования.

Предусматривается переходный период. В частности, в течение двух лет со дня вступления в силу закона лица, имеющие гражданство Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание на территории Украины, освобождаются от представления документа об отсутствии (о наличии) судимости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции, большинство из них - 21 - инициированы депутатами. "Те, кто приезжают в нашу страну работать, учиться, жить, должны знать наши законы и беспрекословно их соблюдать, владеть русским языком, уважать традиции, историю и культуру", - сказал председатель Госдумы.

Госдума Вячеслав Володин
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