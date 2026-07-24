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СФ одобрил закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал Госуслуги о подписании кредитного договора.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Кредитор при подписании заемщиком индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ), а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, но не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора.

Если сумма кредита или лимит кредитования превышают 50 тыс. рублей, в уведомление также включается информация о праве отказаться от получения кредита и контакты кредитора для такого отказа. Этот порог соответствует сумме, начиная с которой по закону о "кредитном антифроде" действует отсрочка передачи денег заемщику и право отказаться от кредита.

Процентная ставка вносится в кредитную историю заемщика, но закрывается от других участников рынка.

Для реализации механизма кредитор обязан заключить договор об оказании информационных услуг с одним из квалифицированных бюро. Плату за уведомление с заемщика взимать нельзя, а участие КБКИ в системе межведомственного электронного взаимодействия и их взаимодействие с Госуслугами будут безвозмездными.

Квалифицированные бюро должны наладить взаимодействие своих систем с Госуслугами и системой межведомственного электронного взаимодействия не позднее 1 июня 2027 г., а сам закон вступит в силу 1 октября 2027 г.

Совет Федерации
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