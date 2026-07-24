В Анапе уже 97 пляжей могут принимать отдыхающих

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Разрешительные документы на открытие купального сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов получили 97 пляжей в Анапе, семь еще проходят экспертизу, сообщает пресс-служба правительства РФ в пятницу.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов (...). Работа находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, пострадавших от мазута, завершена. На протяжении около 12 км береговой линии песок уложен слоем толщиной не менее 50 см. Всего на пляжи завезли более 446 тыс. кубометров песка.

Кроме того, по информации пресс-службы, продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и пригородов курорта, было загрязнено 54 км береговой линии.