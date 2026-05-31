В Минэкономразвития заявили о готовности Анапы к летнему сезону

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков проинспектировал ход работ по отсыпке пляжей Анапы, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства.

"Было важно своими глазами увидеть результаты проведенной масштабной работы на пляжах Анапы. Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы. Большинство из пляжей, где сформирован слой песка, либо получили положительное заключение Роспотребнадзора, либо в процессе получения. Это говорит о том, что сезон состоится", - сказал Вахруков.

По данным администрации Краснодарского края, ситуация с пляжами улучшается: новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не зафиксировано. Проводится отсыпка песка на пляжные территории Анапы, слой составляет не менее 50 см. Всего отсыпано порядка 8 км пляжей.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев заявил, что Анапа с уверенностью вступает в новый летний курортный сезон. "Благодаря масштабным работам по отсыпке пляжей и планомерному выводу прибрежных территорий из опасной зоны в этом году в Анапе будет гарантированно открыт купальный сезон. Эти меры уже приносят плоды: мы фиксируем уверенный рост интереса туристов и наблюдаем 10% прирост бронирований на летний период по сравнению с прошлым годом", - добавил он.

Ранее мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон начнется в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября, сначала для туристов будут доступны 4,5 км песчаных пляжей, остальные будут открываться для купания поэтапно.

По словам Воробьева, к приему гостей готова гостиничная инфраструктура. "Ключевым преимуществом курорта является развитие системы "все включено": 70 отелей Анапы уже работают по этому стандарту, что составляет 80% от всего объема подобных предложений в регионе", - заключил министр.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают турпоток в Анапу на уровне 3,8-4 млн туристов в 2026 году. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году - 3 млн. Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.

Анапа Краснодарский край Минэкономразвития Роспотребнадзор
