Более 100 БПЛА сбито за сутки над Курской областью

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 103 украинских дронах, сбитых за сутки на территории региона, ранен один человек.

"Всего в период с 09:00 25 июля до 09:00 26 июля сбито 103 вражеских беспилотника различного типа. 62 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в своем канале в Max в воскресенье.

По данным главы региона, в результате атак в городе Рыльске пострадал 35-летний мужчина. У него рана живота, осколочные ранения.От госпитализации он отказался, врачи будут наблюдать его амбулаторно. Повреждены три автомобиля.

В Курске повреждено остекление частного дома.

В деревне Кукуевка Курского района повреждены два частных дома, автомобиль.

Из-за обнаружения на ж/д путях вблизи станции Конарево БПЛА самолетного типа было задержано движение 8 поездов, максимальная задержка составила около 4 часов. После разминирования движение возобновлено согласно очереди.

В посёлке им. Карла Либкнехта Курчатовского района повреждена антенна сотовой связи.

В селе Песчаное Беловского района повреждён автомобиль.