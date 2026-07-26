Три человека ранены при атаке БПЛА в Курской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по городу Рыльску.

"Вражеский дрон сегодня нанес удар по городу Рыльску. В результате атаки у 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубаротравма", - написал он в воскресенье.

Глава региона добавил, что серьезных травм у пострадавших нет, врачи будут наблюдать их амбулаторно.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил о 103 украинских дронах, сбитых за сутки на территории региона.