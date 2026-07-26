Атомный крейсер "Адмирал Нахимов", как ожидается, встанет в строй ВМФ РФ в этом году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России рассчитывает получить из ремонта тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в текущем году, сообщил главком ВМФ Александр Моисеев.

"Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

"Адмирал Нахимов" проходит испытания после модернизации, говорилось в материалах, опубликованных 8 июня к встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором ОСК Андреем Пучковым.

1 июня Северный флот России сообщил, что крейсер после модернизации начал завершающую стадию испытаний.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ. Официально сообщалось, что его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".

"Адмирал Нахимов" - советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан". До 1992 года носил название "Калинин". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" может начаться после возвращения в строй "Адмирала Нахимова".