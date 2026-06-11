Глава "Севмаша" сообщил о готовности передать флоту крейсер "Адмирал Нахимов" в этом году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Предприятие "Севмаш" ("Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) будет готово передать ВМФ России после ремонта тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в текущем году, сообщил в четверг генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Да, мы над этим работаем, чтобы передать флоту", - сказал Будниченко на военно-морском салоне "Флот-2026" в Санкт-Петербурге.

"Всё абсолютно по графику, всё успешно – так, как должно быть", - прокомментировал Будниченко ход испытаний атомного крейсера.

Он сообщил, что "Адмирал Нахимов" соответствует всем заявленным требованиям.

"Абсолютно все данные подтверждены в ходе испытаний еще в прошлом году, и в этом всё по плану", - сказал глава предприятия.

"Адмирал Нахимов" проходит испытания после модернизации, говорилось в материалах, опубликованных 8 июня к встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором ОСК Андреем Пучковым.

1 июня Северный флот России сообщил, что крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации начал завершающую стадию испытаний.

В Минобороны РФ ранее заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ. Официально сообщалось, что его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатыми ракетами "Калибр".

"Адмирал Нахимов" – советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан". До 1992 года носил название "Калинин". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" может начаться после возвращения "Адмирала Нахимова" в строй.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает атомные подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.