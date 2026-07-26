Главком ВМФ сообщил, что работа над созданием подлодок пятого поколения уже идет

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Создание подводных лодок пятого поколения уже идет, утверждена соответствующая многоцелевая программа, сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

"Мы живем уже развитием создания подводной лодки пятого поколения. Утверждена многоцелевая программа развития лодки пятого поколения. Речь идет как о стратегических подводных лодках, так и о многоцелевых подводных лодках", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Отвечая на вопрос, как эти подлодки будут выглядеть, главком сказал: "Несомненно, они будут атомные, именно они обеспечивают то главное состояние - длительное нахождение под водой".

Среди важных критериев он упомянул, в частности, эффективность энергетических установок, малошумность подводных лодок.

"Можно сказать, конструктив на других принципах будет заложен, и мы уже понимаем - на каких. И эти исследования сейчас проходят", - - подчеркнул главнокомандующий ВМФ.