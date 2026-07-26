Поиск

Путин кратко пообщался с главкомом ВМФ России в Адмиралтействе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.

Путин прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле. Его встретили Моисеев, министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Путин сначала заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи, где президента приветствовала рота Почетного караула.

Путин ежегодно приезжает в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Начиная с 2017 года, когда была восстановлена традиция проведения военно-морских парадов, глава государства регулярно принимал их. В 2025 году парад не проводился. В тот год Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович" и пообщался с моряками, а также принял участие в других мероприятиях.

Владимир Путин Александр Моисеев ВМФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

 Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

 Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

Более 100 населенных пунктов остались без света в Ростовской области из-за непогоды

В Кремле заявили о дуализме в позиции Трампа по Украине

Путин подведет итоги законотворческой работы за 5 лет на встрече с депутатами ГД 27 июля

Путин подписал закон об обязанности мигрантов содержать себя и своих детей

 Путин подписал закон об обязанности мигрантов содержать себя и своих детей

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды

 Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-28" вернулся на Землю с МКС

Восемь поездов в сообщении с Крымом задержаны из-за непогоды в Ростовской области

Военные РФ нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10752 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3337 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов