Путин кратко пообщался с главкомом ВМФ России в Адмиралтействе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.

Путин прибыл на территорию Адмиралтейства на автомобиле. Его встретили Моисеев, министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Путин сначала заслушал доклад Моисеева, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи, где президента приветствовала рота Почетного караула.

Путин ежегодно приезжает в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Начиная с 2017 года, когда была восстановлена традиция проведения военно-морских парадов, глава государства регулярно принимал их. В 2025 году парад не проводился. В тот год Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович" и пообщался с моряками, а также принял участие в других мероприятиях.