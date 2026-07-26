В РФ создается безэкипажный корабль для поиска субмарин и других подводных объектов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок, создается в России, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев.

"Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок, объектов подводных", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Моисеев уточнил, что это корабль водоизмещением 500 тонн.

"Будем говорить, что это класс малого корабля. Это корабль, он без экипажа", - сообщил главком.

Этот проект заложен в текущую государственную программу вооружений, сообщил Моисеев. "Он строится. Будет первый такой корабль. Он станет основой для дальнейшего развития безэкипажных систем", - отметил военачальник.