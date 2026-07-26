В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России уже имеет в своем составе полки беспилотных систем, в частности, такая воинская часть есть в составе Северного флота, сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

"У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть, это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов. Первого июля мы сформировали полк, в том числе - на Северном флоте", - сказал главком в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Полк на Северном флоте, сообщил Моисеев, обеспечен всем необходимым вооружением.

"На текущем этапе мы видим структуру дивизионного состава: из них два - надводная и дивизион третий - именно подводная составляющая. На следующий год мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте", - уточнил военачальник.

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