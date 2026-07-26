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Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО
Участие президента РФ Путина в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводцев, а собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады", - сказал он в воскресенье в ходе получения докладов от командующих флотами.

По его словам, "военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции".

"Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой", - продолжил Путин.

Он передал поздравления с днем ВМФ бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин ВМФ РФ
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