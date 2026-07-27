Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8,5 км

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 8,5 тыс. м над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Взрывы выбросили пепел на высоту до 8,5 км над уровнем моря, облако пепла переместилось на 30 км к северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.