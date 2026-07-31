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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в пятницу выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрывы выбросили пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен наиболее угрожающий - красный - код авиационной опасности.

По мнению ученых, в любое время на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч
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