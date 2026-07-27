Реализацию плана развития Трансарктического транспортного коридора оценивают в 32 трлн руб.

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Реализация комплексного плана развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) оценивается в 32 трлн руб., сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы собираем комплексную конструкцию ТТК. Это большая работа, в результате которой нам необходимо собрать 32 трлн рублей. 93% будет за счет внебюджетных источников", - сказал он.

"Мы должны разведать месторождения полезных ископаемых, мы должны расчистить русла рек, построить новые участки железных дорог. И совершенно очевидно, что необходимо создать условия для жизни людей, создать новую социальную инфраструктуру, построить жилье, возможно, и новые населенные пункты. Это большая работа, мы планируем ее провести первым шагом до 2030 года, потом до 2035 года", - подчеркнул Трутнев.