В Крыму в ДТП погибли взрослый и двое детей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Сакском районе Крыма на трассе Симферополь - Евпатория легковая машина столкнулась с рейсовым автобусом, в автомобиле погибли три человека, сообщила прокуратура республики.

По предварительной информации, Lada Granta 1963 года рождения в районе села Орехово выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом, который ехал из Сак в Геройское.

Погибли водитель Lada и два его пассажира 2010 и 2017 годов рождения. Еще один ребенок из легковой машины получил травму.

В автобусе находилось 20 пассажиров, об их состоянии прокуратура ничего не сообщила.