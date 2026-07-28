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Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере Мах.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения действуют в Домодедово.

Возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в агентстве.

Ранее в ночь на вторник Внуково уже работал по согласованию с соответствующими органами.

Домодедово Росавиация
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Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

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