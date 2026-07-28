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ВМС США располагают вблизи Ирана группировкой из 17 боевых кораблей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американские ВМС в настоящее время располагают в Аравийском море группировкой из 17 боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в крупномасштабных ударах по Ирану, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В регионе размещены два атомных авианосца - USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, на которых базируются более 100 боевых самолетов. В распоряжении Центрального командования ВС США (CENTCOM) имеется один крейсер и 11 эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Кроме того, в состав корабельной группировки входят три больших десантных корабля, на борту которых размещен экспедиционный батальон морской пехоты, истребители вертикального взлета и посадки, вертолеты огневой поддержки и транспортные вертолеты, а также десантные катера.

На дежурстве также находятся несколько ударных подводных лодок, также оснащенных крылатыми ракетами.

Помимо этого, CENTCOM располагает еще тремя ракетными эсминцами, которые в данный момент находятся в Индийском океане, и одним в Красном море.

По данным Центрального командования, корабли и палубная авиация группировки до минувшей пятницы в течение двух недель ежедневно наносили удары по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в интервью порталу Axios заявил, что американские вооруженные силы снова будут наносить удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным.

"Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям", - сказал Трамп.

На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, президент США ответил: "Немного времени. Или все будет быстро, или никак".

Он напомнил, что в пятницу отдал распоряжение поставить удары по Ирану на паузу, потому что страны, выступающие посредниками в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии еще один шанс.

"Ничего не получили и ничего не потеряли", - сказал Трамп, объясняя, почему он согласился на призывы посредников.

Хроника 28 февраля – 28 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран Дональд Трамп
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