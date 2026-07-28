Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по украинским позициям в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Барвиновка и Долинка Запорожской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, украинская армия в течение суток потеряла здесь до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Уланово и Рыжевка Сумской области", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что группировка "Север" в Харьковской области нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ольховатка, Купино, Казачья Лопань и Белый Колодезь.

Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Яцковка, Святогорск и Долина Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что потери ВСУ на данных участках в течение суток составили до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николайполье, Веролюбовка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Стенки Донецкой Народной Республики", - проинформировало военное ведомство.

По его данным, украинская армия в течение суток потеряла здесь более 150 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих и 20 автомобилей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.