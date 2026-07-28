Военные РФ нанесли удары по складам, цехам производства БПЛА, объектам ТЭК и транспорта Украины

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.