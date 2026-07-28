Минобороны РФ сообщило о тактическом значении взятия села Красный Кут в ДНР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Взятие под контроль населенного пункта Красный Кут в ДНР имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр", заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Освобождение населенного пункта Красный Кут имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождению территории ДНР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при поддержке подразделений войск беспилотных систем и артиллерии подразделения группировки "Центр" прорвали оборону ВСУ, закрепились на позициях и зачистили село Красный Кут, а также прилегающие лесополосы.

"В ходе боев противник потерял большое количество личного состава и техники, а также средств управления БПЛА", - сказано в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы российских военных при взятии под контроль населенного пункта.

Ранее во вторник Минобороны РФ заявило, что группировка войск "Центр" взяла под контроль село Красный Кут в ДНР.