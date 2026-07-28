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TikTok оштрафован на 4 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в нарушении законодательства РФ, сообщили во вторник в Мосгорсуде.

"TikTok Pte.Ltd назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - сообщили во вторник в пресс-службе.

Сервис признан виновным в совершении правонарушения по 19.7.10-4. КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти).

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

TikTok РФ
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