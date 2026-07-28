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Мужчина погиб при атаке БПЛА в поселке под Белгородом

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в поселке Новосадовый Белгородского округа Белгородской области, есть погибший и пострадавший, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. (...) Второго пострадавшего с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования доставили в городскую больницу № 2 Белгорода", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в результате детонации загорелись оборудование и автомобиль - пожарным расчетом очаги возгорания потушены.

Кроме того, в селе Новая Нелидовка Белгородского округа от детонации дрона повреждена хозпостройка.

Также, по информации оперштаба, в городе Шебекино при взрыве FPV-дрона получил повреждения припаркованный автобус. Второй дрон атаковал частный дом - разбиты окна, повреждены забор и автомобиль.

В селе Замостье Грайворонского округа от детонации FPV-дрона разбита передняя часть легкового автомобиля. В селе Двулучное Валуйского округа вследствие удара дрона посечены кровли частного дома и хозпостройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
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