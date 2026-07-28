В Липецке в результате стрельбы по автомобилю пострадали трое детей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Липецке в результате стрельбы по автомобилю получили травмы трое детей, по подозрению в обстреле задержан 55-летний житель города, сообщил областной главк СК.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и о незаконном обороте огнестрела (ч. 1 ст. 222 УК).

По версии следствия, днем 26 июля подозреваемый, находясь в лесопосадке в непосредственной близости от жилых домов и объездной трассы в районе Липецкого тракторного завода, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону проезжей части.

Он попал по проезжавшей мимо машине, в которой везли троих детей. Восьмилетний ребенок госпитализирован с огнестрельным ранением бедра. Его брат и сестра, 9 и 12 лет, получили порезы осколками разбившегося бокового стекла автомобиля.

Подозреваемый пытался скрыться, но его нашли и задержали. Следствие будет добиваться его ареста.