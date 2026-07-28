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Пожар на складе стройматериалов во Владимире локализован

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе со стройматериалами во Владимире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону во вторник.

"В 16:44 локализация пожара. На месте работают более 80 человек и 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник днем загорелся склад стройматериалов на улице Гастелло во Владимире. Предварительная площадь пожара составляла 2 тыс. кв.м. Затем площадь возгорания увеличилась до 2500 кв. метров. Из здания эвакуировано 300 человек.

Владимир
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