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Склад стройматериалов горит во Владимире на площади 2 тыс. кв. метров

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание на складе со стройматериалами во Владимире, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Поступило о пожаре по адресу: Владимир, ул. Гастелло, 8а. Установлено, что происходит загорание на складе стройматериалов. Предварительная площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Силы и средства наращиваются, отметили в ведомстве.

МЧС РФ Владимир
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