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Дело об избиении ребенка с синдромом Дауна в детсаду завели в Ингушетии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии по результатам проверки сообщений в СМИ об избиении малолетнего ребенка в селе Кантышево возбудили уголовное дело, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сообщается, что 20 июля 58-летняя жительница республики в частном детском саду в сельском поселении Кантышево несколько раз ударила 8-летнего воспитанника. Ребёнок ударился головой об стол, при этом в силу возраста и особенностей развития он находился в беспомощном состоянии.

В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённого с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента. На записи видно, что на занятиях женщина несколько раз ударила мальчика с синдромом Дауна по голове из-за того, что он не смог повторить слог.

Ингушетия СКР
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