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В МИД РФ назвали актом агрессии удар Украины по иранскому судну на Каспии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В МИД России расценили как акт агрессии, попирающий нормы международного права удар Украины по коммерческому судну в Каспийском море.

"Совершённая киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права. Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ, касающийся удара по иранскому судну. Ответ опубликован во вторник на сайте МИД России.

"Очередной акт нападения на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран", - отметила Захарова.

По ее словам "Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества".

Как сообщил ранее МИД Ирана, рано утром 25 июля украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, а другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели.

На следующий день в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, согласно сообщению агентства "Мехр", осудил нанесенный Украиной удар по иранскому судну в Каспийском море. "Глава МИД Ирана отметил, что атака "не может остаться без ответа", отмечало агентство.

По сообщению МИД РФ, в ходе разговора "российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершённой 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом".

МИД РФ Каспийское море Мария Захарова
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