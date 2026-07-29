Военные сообщили о поражении за ночь 295 украинских БПЛА над регионами РФ и акваториями морей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 вторника до 8:00 среды дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в военном ведомстве, БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.