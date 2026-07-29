Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вводившиеся ранее ограничения в аэропорту Ижевска сняты, сообщил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в среду.

"На территории международного аэропорта Ижевска им. Калашникова объявлен отбой сигнала "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты", - написал Шуткин в своем Max-канале.

О приостановке работы аэропорта сообщалось утром в среду. В Удмуртии была объявлена угроза атаки БПЛА.