Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет

Как отметил помощник президента РФ, Москва надеется, что мирный процесс по Украине рано или поздно приведет к положительному результату

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Россия не ужесточала свою позицию по украинскому урегулированию, требования остаются прежние, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я бы сказал, что требования прежние, никакого ужесточения нет. Просто мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно, лучше рано, были выполнены", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ушаков заявил, что в Москве надеются, что рано или поздно процесс урегулирования украинского конфликта даст положительный результат.

"Этот процесс продолжается, и мы надеемся, что рано или поздно он приведет к положительному результату", - сказал помощник президента РФ.

Ушаков подчеркнул, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США в Анкоридже, все еще составляют суть мирного процесса, сообщается на сайте Вести.ру.

Помощник президента РФ ответил на вопрос, комментирует ли американская сторона отсутствие прогресса в реализации договоренностей, достигнутых в Анкоридже, и не означает ли это возвращение переговоров к исходной точке. "(...начинаем) не с нуля. Все это составляет суть процесса, который продолжительный, конечно, но он одновременно и сложный", - отметил Ушаков.